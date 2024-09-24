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MLB／終身洛磯人！4屆明星外野手布雷克蒙宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
洛磯明星外野手布雷克蒙宣布退休。 歐新社
洛磯明星外野手布雷克蒙宣布退休。 歐新社

38歲洛磯明星外野手布雷克蒙（Charlie Blackmon）今天在社群媒體X宣布退休，他大聯盟生涯14年都待在洛磯。

布雷克蒙在2008年選秀會第2輪被洛磯選中，2011年首度登上大聯盟，2014年起站穩大聯盟，並生涯首度入選明星賽，2017年奪下打擊王。布雷克蒙生涯共入選4屆明星賽和2次銀棒獎，累積1797安和226轟，打擊率高達0.292，整體攻擊指數（OPS）0.831。

本季布雷克蒙出賽118場，有11轟和48分打點，打擊率0.249，OPS為0.718，洛磯本季已確定無緣季後賽。明天洛磯將與紅雀隊展開3連戰，是布雷克蒙最後一個主場系列賽。

布雷克蒙發聲明寫道，「小時候打球是因為喜歡它，其他事情好像都不重要。我現在仍用這種方式打球，但我不再覺得自己像孩子。我的想法發生變化，很幸運將丹佛和洛磯隊稱作我整個棒球職業生涯的家。我感謝球團、隊友及最重要的洛磯球迷支持。懷著感恩的心和生涯美好回憶，我選擇一條新的路。」

洛磯

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