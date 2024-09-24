MLB／大谷生涯10奪單周最佳球員 美媒：1天數據就能拿獎

大聯盟上周單周最佳球員出爐，道奇隊日籍球星大谷翔平無意外本季第3度、生涯第10度獲獎，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）更是直言，大谷就算只憑1天的表現，都有辦法鎖定這座獎項。

大谷上周繳出5成打擊率、整體攻擊指數1.688、6轟、7盜、17分打點、跑回11分的誇張成績，拿下國聯單周最佳球員；美聯則是水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）獲獎，單周打擊率0.433、整體攻擊指數1.218、3轟、9分打點。

奈登賈爾提到，「即使大谷在其他6天沒有安打，光靠6支6、3轟、10分打點、2盜的那場比賽，都可以拿到這座獎項。」

大谷在上周的瘋狂數據帶動之下，本季已經累積53轟55盜，道奇今天休兵1天，接下來展開與教士隊的主場3連戰、與洛磯隊的客場3連戰，大谷在例行賽最後6場比賽會將數據堆疊到何種程度萬眾矚目。