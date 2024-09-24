MLB／天使分區墊底命運在即 神鱒：老闆應該好好投資我們
本季目前在國聯西區敬陪末座，全聯盟倒數第4的天使隊已經10年沒有嚐到季後賽的滋味，即便2018至2023賽季隊上同時擁有大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）坐鎮也無法觸及，而日前楚奧特在受訪時也對高層提出意見。
楚奧特自2009年選秀在第1輪被天使隊選中後就未曾離開，2011年首登大聯盟至今已與天使奮戰14個賽季，但卻只在2014年出戰過1次季後賽，且首輪就被皇家隊橫掃出局。33歲的楚奧特在接受訪問時直言：「如果球隊老闆願意好好投資球隊，更好的日子就不遠了。」。
「我認為這取決於老闆，休賽季的一點補強可以讓球隊有很大的變化。」楚奧特說道，「自從我們上次闖進季後賽已經過了10年，我想球迷們都想要向其他人那樣子體驗季後的棒球盛會。」
天使本季打出了63勝93敗的戰績，排名美聯倒數第2，表現仍差強人意，神鱒近期身體狀況也不佳，傷勢頻傳的他今年甚至有著半月板2度撕裂的紀錄，間接導致他今年只出賽29場，繳出2成20打擊率、10轟以及14分打點的成績。
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