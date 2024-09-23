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MLB／道奇開賣「大谷翔平踩過的土」要價4775元引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今年轉戰道奇隊後不停打破紀錄，道奇球團也嗅到商機，近期將「大谷踩過的土」拿出來販售，售價竟高達149美元（約新台幣4775元）。

據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷翔平今年4月21日對戰大都會隊時，敲出生涯第176轟，超越松井秀喜成為大聯盟史上最多轟日籍選手。比賽中左打打擊區的泥土，今天開始在道奇球場5樓後方看台區販售。

這款官方商品有防偽貼紙，售價為149美元，許多球迷很感興趣，向店員詢問。另外，3月28日是大谷首度在道奇球場出賽，當天打擊區泥土也以99美元（約新台幣3173元）價格開始販售。

消息一出，引發許多日本網友討論，「不錯的商品，但價格太高」、「就像甲子園的土」、「現在不需要，但80年後會想要，就像現在如果有貝比魯斯（Babe Ruth） 的土我會買」。

大谷翔平 道奇

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