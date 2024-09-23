MLB／大谷翔平53轟又狂寫歷史紀錄 得分超越朗神、盜壘差1次

道奇隊大谷翔平和貝茲（Mookie Betts）9局下「背靠背」開轟，以6：5擊敗洛磯隊。大谷本場5支4，還有2次盜壘成功，今年已累積「53轟55盜」。

SHOHEI OHTANI HOME RUN TO TIE IT IN THE 9TH!



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大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平本季第5度單場開轟又至少2次盜壘，與1986年大聯盟盜壘王韓德森（Ricky Henderson）並列現代棒球紀錄。

Another day, another Shohei Ohtani stolen base in case you were wondering 🏃‍♂️



That's 54. pic.twitter.com/UFqQ6KN5f4 — MLB (@MLB) 2024年9月22日

隊史紀錄方面，大谷本季累積94支長打，追平赫曼1930年的（Babe Herman）紀錄。大谷本季391個壘打數，也只僅次赫曼416個紀錄。大谷今年在道奇主場敲28轟，超越2019年的貝林傑（Cody Bellinger），成為道奇隊史單季主場最多轟球員。

He CAN drive 5⃣5⃣



Shohei Ohtani motors his way to another stolen base. pic.twitter.com/yAkNGUyGIW — MLB (@MLB) 2024年9月22日

日本球員紀錄部分，大谷今天跑回2分，本季得分達128分，超越鈴木一朗2001年的127分。大谷只要再1次盜壘成功，就能追平鈴木一朗2001年的56盜。