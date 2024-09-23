快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

MLB／大谷翔平53轟又狂寫歷史紀錄 得分超越朗神、盜壘差1次

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇大谷翔平和貝茲（Mookie Betts）9局下「背靠背」開轟，以6：5擊敗洛磯隊。大谷本場5支4，還有2次盜壘成功，今年已累積「53轟55盜」。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平本季第5度單場開轟又至少2次盜壘，與1986年大聯盟盜壘王韓德森（Ricky Henderson）並列現代棒球紀錄。

隊史紀錄方面，大谷本季累積94支長打，追平赫曼1930年的（Babe Herman）紀錄。大谷本季391個壘打數，也只僅次赫曼416個紀錄。大谷今年在道奇主場敲28轟，超越2019年的貝林傑（Cody Bellinger），成為道奇隊史單季主場最多轟球員。

日本球員紀錄部分，大谷今天跑回2分，本季得分達128分，超越鈴木一朗2001年的127分。大谷只要再1次盜壘成功，就能追平鈴木一朗2001年的56盜。

大谷翔平 道奇 鈴木一朗

相關新聞

MLB／大谷翔平4安2盜加9局追平轟推進「53-55」 道奇教頭：他不是人

大谷翔平又打出精彩的一戰，今天面對洛磯隊單場4安2盜，包括9局下的追平陽春砲，推進本季53轟55盜，道奇以6：5贏球賽後...

MLB／賈吉炸裂55轟領先大谷2支 洋基橫掃運動家龍頭更穩固

洋基與運動家隊今天進行3連戰最終場，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第55轟，終場以7：4贏球，完成橫掃。 運動家1局下就攻進2分，不過洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dom

MLB／達比修有完成2000K里程碑 白襪單季120敗平史上最差

教士隊日籍強投達比修有今天面對白襪隊，主投6.1局失2分，送出9次三振，完成大聯盟生涯2000K里程碑。教士8局下上演逆轉秀，終場以4：2贏球，白襪追平大聯盟最慘紀錄120敗。 達比修3局上被白

MLB／今永昇太新秀奪15勝平松坂大輔紀錄 小熊教頭：我們最棒球員

小熊隊日籍左投今永昇太今天繳出7局0失分好投，幫助小熊以5：0完封國民隊。今永奪下本季第15勝，防禦率降到2.91，小熊總教練康索（Craig Counsell）直呼，「他是我們最棒的球員」。

MLB／哈瓦森震撼教育不只大谷！100.6英里伸卡球被貝茲再見轟吞生涯首敗

洛磯隊24歲菜鳥右投哈瓦森（Seth Halvorsen），今天在道奇球場接受震撼教育，9局下登板只投7球被大谷翔平、貝...

MLB／大谷翔平季末狂轟狂盜 「最後希望」道奇拚百勝落空

大谷翔平今天對洛磯隊之戰9局下盜壘成功，本季達到52轟53盜，再創大聯盟空前紀錄；但道奇隊先發投手布勒（Walker B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。