MLB／哈瓦森震撼教育不只大谷 100.6英里伸卡球被貝茲再見轟吞首敗

洛磯隊24歲菜鳥右投哈瓦森（Seth Halvorsen），今天在道奇球場接受震撼教育，9局下登板只投7球被大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）連續轟出全壘打，吞下生涯首敗，中斷生涯前9戰未有自責分紀錄，防禦率不再是完美的0。

哈瓦森8月31日初登大聯盟，在丹佛主場首戰金鶯隊，生涯前9戰合計後援9.2局只被揮出5支安打，失1分非自責，飆出9次三振，戰績2勝2中繼1救援，昨天首次站上道奇球場手丘，順利完成第9局任務，奪下生涯首救援成功，沒想到今天結局完全不同。

洛磯打完前8局5：4領先，哈瓦森9局下登板，面對首名打者就是大谷，在球數1好2壞時，88.7英里指叉球被轟成432英尺中外野陽春砲，生涯首次救援失敗。

大谷本季第53轟出爐，在國聯穩居榜首，只差洋基隊「法官」賈吉2轟，例行賽最後6戰和教士、洛磯交手，仍有機會挑戰大聯盟全壘打王。

哈瓦森被道奇追平比數後，對決下一棒貝茲先搶到2好球，接著100.6英里伸卡球被轟成左外野方向382英尺再見全壘打，洛磯終場5：6落敗，本季對戰道奇10場掉到3勝7敗，道奇也以93勝63敗躍居大聯盟榜首。