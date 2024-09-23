MLB／旅美後首度單場3保送 山本由伸坦言球路被識破

道奇隊日籍強投山本由伸今天表現不佳，面對洛磯隊主投3局就用79球，投出4K和3保送，被敲5安，失4分。所幸大谷翔平和貝茲（Mookie Betts）9局下背靠背全壘打，幫道奇以6：5逆轉勝，讓山本逃過敗投。

山本由伸解決首局首位打者後，連續被敲2安打，接著又投出暴投和保送，形成滿壘。洛磯羅傑斯（Brendan Rodgers）敲出帶有2分打點的安打後，山本又投出保送堆成滿壘，再被瓊斯（Nolan Jones）擊出滾地球，失掉第3分。

3局上山本由伸又被羅傑斯敲長打，瓊斯敲安讓他失第4分。本場比賽是山本旅美生涯首度單場3保送，他受訪時說，「我認為問題在投球姿勢，我沒有以最佳姿勢投球，也沒有保持節奏放鬆。」

這場山本由伸指叉球幾乎都被對手識破，他坦言，「有些球被對手識破，有些球沒投到位，直球也沒辦法投進理想位置，所以對手能鎖定我的球路。」

今天是山本由伸傷癒復出第3戰，原先預計投6局或90球，卻沒有達成。山本表示，「今天表現不佳，但身體狀況很好，我會像往常一樣調整，為下一戰做好準備。」