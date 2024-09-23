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MLB／賈吉炸裂55轟領先大谷2支 洋基橫掃運動家龍頭更穩固

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉本季第55轟出爐。 美聯社
賈吉本季第55轟出爐。 美聯社

洋基運動家隊今天進行3連戰最終場，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第55轟，終場以7：4贏球，完成橫掃。

運動家1局下就攻進2分，不過洋基「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）2局上扛出兩分砲追平比分，3局上賈吉再夯出中外野陽春砲，幫助洋基以3：2超前，賈吉本季累積55轟，領先道奇隊大谷翔平的53轟。

5局上托瑞斯（Glayber Torres）再補上陽春砲，賈吉接著又敲出二壘安打，隨後被奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）高飛犧牲打送回。雖運動家一度追到1分差，但7上史丹頓（Giancarlo Stanton）和9上威爾斯（Austin Wells）都敲出長打添保險分，幫助洋基終場以7：4贏球。

保有洋基隊史單季62轟紀錄的賈吉，本季累積55轟一舉超越貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）和羅德里奎茲（Alex Rodriguez）共同創下的54轟紀錄，獨居洋基隊史單季第5多。排在前面還有貝比魯斯的59轟和60轟、馬里斯（Roger Maris）的61轟。

洋基目前戰績92勝64敗，領先金鶯隊6場勝差，接下來與金鶯展開3連戰，只要贏1場就能鎖定美聯東區龍頭。

洋基領先美聯中區龍頭守護者隊2.5場，兩隊將為美聯季後賽所有主場優勢，爭奪最佳戰績。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們很專注，房間內所有人都知道現在是關鍵時刻，清楚我們的目標、現在的時間點及眼前機會。每個人都準備好做該做的事，為十月的比賽拿下勝利。」

大谷翔平 守護者 洋基 賈吉 運動家 金鶯

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