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MLB／今永昇太新秀奪15勝平松坂大輔紀錄 小熊教頭：我們最棒球員

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 法新社
今永昇太。 法新社

小熊隊日籍左投今永昇太今天繳出7局0失分好投，幫助小熊以5：0完封國民隊。今永奪下本季第15勝，防禦率降到2.91，小熊總教練康索（Craig Counsell）直呼，「他是我們最棒的球員」。

今永昇太本場比賽用94球完成7局，投出4K，被敲6安，無失分。小熊打線也很捧場，陶克曼（Mike Tauchman）敲首局首打席全壘打，鈴木誠也擊出帶有1分打點的安打。4局下布許（Michael Busch）夯陽春砲，阿瑪亞（Miguel Amaya）再補上兩分砲，小熊終場以5：0贏球。

今永昇太奪下本季第15勝，平2007年松坂大輔，並列日本投手大聯盟首季勝投第3多，僅次2012年達比修有和2016年前田健太的16勝。他也成為1957年德羅特（Dick Drott）後，小熊隊史首位單季15勝的左投手。

本季今永昇太先發的比賽，小熊戰績23勝6敗，下周小熊面對紅人隊，今永可能再度登板。康索受訪時大讚，「他是我們最好的最好的球員。毫無疑問他表現一直很出色，這對我們來說是巨大的幫助。」

今永昇太 國民 小熊 松坂大輔

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