MLB／最難堪賽季！白襪苦吞120敗 追平近代單季最多敗紀錄

芝加哥白襪今天2比4不敵聖地牙哥教士，追平大聯盟近代單季最多敗紀錄。

法新社報導，白襪今天打完7局還以2比1領先，但8局下丟掉3分反被超前後無力反攻，最終2比4輸掉這場比賽。這是他們單季第120敗，追平1962年紐約大都會的難堪「里程碑」，也刷新美國聯盟單季最多敗紀錄。

先前美國聯盟單季最多敗紀錄，是2003年底特律老虎留下的單季119敗。

只要再一敗，白襪就會寫下大聯盟近代史單季最多敗紀錄。

白襪24日起將在主場與洛杉磯天使三連戰，最後3場則是到客場與老虎三連戰。

1899年克里夫蘭蜘蛛曾寫下20勝134敗的難堪戰績，但這不會讓白襪好過一些。

白襪內野手羅培茲（Nicky Lopez）說：「這當然爛透了，這件事會揮之不去，但我們也會繼續向前，無論我明年是在這裡還是在其他地方。」