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MLB／達比修有完成2000K里程碑 白襪單季120敗平史上最差
教士隊日籍強投達比修有今天面對白襪隊，主投6.1局失2分，送出9次三振，完成大聯盟生涯2000K里程碑。教士8局下上演逆轉秀，終場以4：2贏球，白襪追平大聯盟最慘紀錄120敗。
達比修3局上被白襪李（Korey Lee）敲出陽春砲，教士普洛法（Jurickson Profar）3下立刻開轟追平，不過白襪瓦加斯（Miguel Vargas）6上又擊出陽春砲，取得2：1領先。
8下教士阿拉斯（Luis Arraez）擊出帶有1分打點的二壘安打追平，普洛法隨後敲出高飛犧牲打，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）再補上一發陽春砲，單局灌進3分，終場就以4：2拿下勝利。
白襪輸球後戰績36勝120敗，平1962年大都會創下的現代棒球單季最多敗紀錄。白襪總教練塞茲摩爾（Grady Sizemore）表示，「外界比我們更在意這場比賽的失利，我們會把這場拋到腦後，回主場迎接下個系列賽。」
達比修本場主投6.1局飆出9K，被敲3安包含2發陽春砲，失2分，無關勝敗。達比修成為首位大聯盟2000K的日本投手，他受訪時說，「很多人都對我說恭喜，這讓我很開心。生涯初期我常投三振，有人說我太想三振，這讓我很在意。不過現在大家反而注重我的三振能力，這讓我有複雜的感覺。」
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