MLB／大谷翔平4安2盜加9局追平轟推進「53-55」 道奇教頭：他不是人

大谷翔平又打出精彩的一戰，今天面對洛磯隊單場4安2盜，包括9局下的追平陽春砲，推進本季53轟55盜，道奇以6：5贏球賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言：「他現在看起來根本不是人類。」

SHOHEI OHTANI HOME RUN TO TIE IT IN THE 9TH!



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大谷翔平單場5打數敲出4安打，首局敲出一壘打，貝茲（Mookie Betts）也跟進敲安，但隨後弗里曼（Freddie Freeman）敲出雙殺打，該局的攻勢最終空手而歸；大谷第3局敲安後跑出本季第54盜，貝茲獲得保送後，弗里曼的單場第2支雙殺打出現。

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大谷第5局敲出一壘方向滾地球出局，也是他此役唯一一次被解決，接下來在第7局敲安，跑出本季第55盜，並靠弗里曼的安打跑回分數，道奇追近到4：5，以1分差進入9局下的最後反撲，大谷先敲追平轟，貝茲補上再見轟，連兩打席開轟華麗終結比賽。

Another day, another Shohei Ohtani stolen base in case you were wondering 🏃‍♂️



That's 54. pic.twitter.com/UFqQ6KN5f4 — MLB (@MLB) 2024年9月22日

大谷的本季第53轟狙擊24歲右投哈瓦森（Seth Halvorsen），球數1好2壞時，咬中88.7哩指叉球，這一轟擊球初速114.7哩、飛行距離432呎，飛越中外野全壘打牆。

He CAN drive 5⃣5⃣



Shohei Ohtani motors his way to another stolen base. pic.twitter.com/yAkNGUyGIW — MLB (@MLB) 2024年9月22日

「他現在看起來根本不是人類，實在太燙了，我真的從沒看過狀態好到像翔平這樣的選手。」大谷近4戰累積5轟、6盜為1900年來首見，羅伯茲表示，大谷渴望贏球，這是刺激他打出如今表現的原因，「他每天持續苦練，希望盜壘、敲安，他可能也很想打到3成打擊率吧！我還沒和他同隊太長時間，但真的很難想像他竟能如此專注在棒球上。」

大谷翔平今天面對洛磯隊單場4安2盜。 路透

大谷在今天賽後打擊率攀升3成01，自8月10日後首返3成打擊率。