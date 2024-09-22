MLB／賽前還在賭場狂歡 國民明星游擊手遭下放小聯盟

年僅23歲的華盛頓國民明星游擊手阿布姆斯（CJ Abrams），因在昨（21）日對芝加哥小熊比賽前跑去賭場徹夜狂歡，一直到開賽前5小時才離開，引發軒然大波。國民球團後續將阿布姆斯下放到小聯盟，並且計劃讓他一路待到賽季結束。

國民作客小熊的比賽是在美國時間下午1點進行，目擊者爆料阿布姆斯直到早上8點都還在芝加哥市區的巴利賭場（Bally's Casino）；該場比賽他擔任開路先鋒，3打數0安打，被三振1次。球隊得知阿布姆斯發生如此離譜行徑，直接祭出懲處。

總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）接受採訪時提到這是屬於球隊「內部問題」，不會透露細節；但他也表示已經和阿布姆斯深談過，兩人甚至都激動落淚。「對我來說，首先要照顧的是他這個人，而不是他的球員身分；我會盡我所能來幫助他，我愛這個孩子，他是個好孩子，他會回來的。」

阿布姆斯明星賽前繳出打擊三圍.268/.343/.489的成績，累積15轟和15盜，48分打點，生涯首度入明星賽；但明星賽過後表現卻是大幅下滑，打擊三圍降至.203/.260/.326，僅敲出5轟和17打點，攻擊指數也從0.831狂跌至0.586，可說是判若兩人。

今年是阿布姆斯在大聯盟的第4個賽季，他已經敲出20支全壘打，外加31次盜壘，成為2006年索利安諾（Alfonso Soriano）以來首位達成「20-30俱樂部」的國民隊球員。在歷經這波低潮和賭場事件後，球團方面也希望能夠陪他一起度過，重新找回明星身手和職業態度。

依照規定，球員在大聯盟名單滿172天就是屬於一個完整球季，下放阿布姆斯並不會影響服務年資，但他將損失最後一周約3萬美元的薪資。媒體也指出，若阿布姆斯認為被下放有失公允，仍然可以向球員工會提出申訴。

由於擁有「超級二年級生」的身分，阿布姆斯今年球季結束後就取得薪資仲裁資格，他將有4次薪資仲裁權利。