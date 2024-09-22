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MLB／大谷翔平季末狂轟狂盜 「最後希望」道奇拚百勝落空

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇今天輸球後確定無法達到百勝，大聯盟中斷連續8季（不含2020年因疫情縮水球季）出現百勝球隊紀錄。 路透社
道奇今天輸球後確定無法達到百勝，大聯盟中斷連續8季（不含2020年因疫情縮水球季）出現百勝球隊紀錄。 路透社

大谷翔平今天對洛磯隊之戰9局下盜壘成功，本季達到52轟53盜，再創大聯盟空前紀錄；但道奇隊先發投手布勒（Walker Buehler）表現不穩，先發5.1局失4分吞敗，戰績掉到1勝6敗、防禦率5.63，道奇以3：6落敗後，大聯盟確定中斷連續8季（不含2020年因疫情縮水球季）出現百勝球隊紀錄。

大谷連續4場比賽盜壘成功，這4戰一共4轟5盜，從7月24日對巨人隊之戰起，連續30次嘗試盜壘都未失手，而且本季52轟122分打點在國聯遙遙領先，奪下雙冠王沒有問題。

道奇今天打完前4局追成3：3平手，布勒5局上被5局上被麥克馬洪（Ryan McMahon）轟出陽春砲，洛磯一路領先到比賽結束，道奇確定中斷連續3季百勝紀錄。

道奇輸球後92勝63敗，和費城人隊並列大聯盟第1，兩隊就算例行賽最後7戰全贏，也無法達到三位數勝場；道奇領先分區第2的教士隊縮至3場勝差，兩隊25日起進行3連戰，擁有主場優勢的道奇面臨王位保衛戰。

大聯盟從2015年起，每年都有球隊達到百勝，2019、2022年各有4隊最多，道奇一共5次達到三位數勝場，單季百勝次數最多，今年沒有球隊達標。

．2015年紅雀100勝

．2016年小熊103勝

．2017年道奇104勝、印地安人102勝、太空人101勝

．2018年紅襪108勝、太空人103勝、洋基100勝

．2019年太空人107勝、道奇106勝、洋基103勝、雙城101勝

．2021年巨人107勝、道奇106勝、光芒100勝

．2022年道奇111勝、太空人106勝、勇士101勝、大都會101勝

．2023年勇士104勝、金鶯101勝、道奇100勝

勇士 大聯盟 道奇

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