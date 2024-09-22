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MLB／白襪119敗追平美聯最慘紀錄 敗投王弗列克森連23戰未勝
白襪隊慘到不行，今天在客場對教士隊之戰只有4支安打，又以2：6落敗，最近吞下4連敗後掉到36勝119敗，追平美聯單季最多敗紀錄。
白襪先發投手弗列克森（Chris Flexen）投5局，被揮出8支安打包括波賈茲（Xander Bogaerts）兩分砲、裴洛塔（David Peralta）陽春砲，失4分吞敗；他從5月20日輸給洋基隊開始，至今一勝難求，已經吞下12連敗，戰績掉到2勝15敗、防禦率5.15，和8勝15敗的紅襪隊克勞佛（Kutter Crawford）並列大聯盟敗投王。
白襪在明星賽後的表現慘不忍睹，57場比賽只有9勝48敗，今天追平2003年老虎隊（43勝119敗），並列美聯史上最慘紀錄，本季還有最後7場比賽，必須全勝才能逃過大聯盟1900年之後單季最慘數字，再吞1敗就追平1962年大都會隊成軍首季120敗紀錄。
弗列克森已經連續23場先發未勝，白襪對教士3連戰輸掉前兩戰，也確定連續20個客場系列賽落敗；教士拚出3連勝、近10戰第8勝，戰績89勝66敗在國聯外卡排名第1，領先響尾蛇隊兩場勝差，晉級季後賽魔術數字降到2。
大聯盟史上最多敗紀錄是1899年克里夫蘭蜘蛛隊，當年154場比賽20勝134敗，勝率低到1成3。
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