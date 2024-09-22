MLB／大谷翔平3支1第53盜先報到 連30次盜壘成功對手就是抓不到

大谷翔平的全壘打、盜壘數連續5天推進數字，今天3打數敲出1支一壘打，雖未開轟，但在第9局跑出本季第53盜、連續30次盜壘嘗試成功，但道奇隊終場以3：6不敵洛磯隊。

大谷翔平今天首打席是打向三壘方向的滾地球出局，第二打席選到四壞保送上壘，外界還在觀望他是否會啟動快腿馳騁壘間，結果貝茲（Mookie Betts）第一球就掃出兩分砲，將大谷一起帶回家。

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大谷第三打席遭到三振，第6局因觸身球上壘，貝茲打向三壘的滾地球形成雙殺，也讓道奇錯失再追分的機會。

洛磯帶著4：3領先進入9局上，布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲出兩分砲擴大優勢為3分差，而大谷翔平9局下敲出深遠一壘打，隨後盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）、艾德曼（Tommy Edman）後續也獲保送形成滿壘，但道奇的攻勢以孟西（Max Muncy）吞下再見三振結束。

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道奇由布勒（Walker Buehler）先發，投5.1局被敲5安打、失4分，賞出9次三振，首局在一出局、二三壘有人局面，面對投手前滾地球下丘處理，傳本壘偏高，導致丟掉這1分，第2局再因托瓦（Ezequiel Tovar）的二壘打失血2分，第5局挨了麥克馬洪（Ryan McMahon）的陽春砲。