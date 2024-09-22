MLB／賈吉第54轟出爐領先大谷2轟 美聯雙冠王沒有對手

洋基隊今天在客場對運動家隊之戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）7局上轟出陽春砲，本季第54轟出爐，攻下第137分打點，挑戰美聯雙冠王已經沒有對手，洋基終場以10：0獲勝。

洋基對運動家3連戰第2戰，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）面對運動家先發投手席爾斯（JP Sears），3局上轟出左外野441英尺3分砲，把比數差距拉大到6分奠定勝基，這是史丹頓本季第26轟。

Aaron Judge CRUSHED HR No. 54 👨‍⚖️ pic.twitter.com/sSHoWOo4v0 — MLB (@MLB) 2024年9月22日

兩隊打完前6局，洋基仍是6：0領先，7局上賈吉面對運動家第2任投手彼拉克（Brandon Bielak），逮中81英里滑球轟成中外野425英尺陽春砲，終止連4場比賽未開轟紀錄，洋基這半局打了一輪進帳4分，運動家大勢已去。

賈吉54轟、137分打點穩居大聯盟榜首，道奇隊大谷翔平52轟、122分打點居次，金鶯隊桑坦德（Anthony Santander）43轟、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）112分打點分別在美聯排名第2，兩個數字大幅落後賈吉，美聯雙冠王情勢已定。

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Giancarlo Stanton just DEMOLISHED a baseball ☄️



(via @Yankees)pic.twitter.com/7VXv7X0LwR — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年9月22日

賈吉今天3打數2安打，被三振、保送各1次，攻下1分打點，本季打擊率從3成19升至3成21，在大聯盟、美聯都排名第3，前兩名是皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）3成34、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3成24。

洋基左投洛登（Carlos Rodon）先發6局，被揮出5支安打、保送1次，優質表現奪下本季第16勝，再創個人生涯單季新高。