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MLB／季末狂衝不再是病貓了 老虎甩掉連7年勝率不到5成

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老虎隊延長10局擊敗金鶯隊，確定本季勝率突破5成。 美聯社
老虎隊延長10局擊敗金鶯隊，確定本季勝率突破5成。 美聯社

老虎隊近況火熱，今天在客場對金鶯隊之戰，打到延長10局靠格林（Riley Greene）關鍵安打攻下超前分，終場以6：4獲勝，在例行賽倒數第8戰拿到第81勝，終止連續7年勝率不到5成紀錄。

老虎從2017年起，每年勝率都在5成以下，今年終於改變命運，尤其最近6場搶下5勝、近13戰10勝，全力爭取美聯外卡。

大聯盟例行賽將在30日落幕，美聯中區是唯一4隊勝率超過5成的分區，守護者隊今天確定封王，皇家、雙城、老虎隊在美聯外卡排名第2到第4，3隊之間最大只有1場勝差，隨時可能出現變化，金鶯隊則是穩居外卡榜首。

老虎游擊手史威尼（Trey Sweeney）今天9局下全力衝向左外野，演出關鍵接殺挽救比賽，讓球隊有機會在10局上攻下致勝兩分，他說：「我們已經奮戰很久了，全隊都對攻守很有信心，每個人都對彼此充滿信心，這就是優秀團隊的要素。」

老虎目前81勝74敗，最後7場例行賽只要再拿一勝，就是久違的單季勝率超過5成，更大目標當然是搶下美聯外卡，希望有機會繼2014年分區冠軍後，再嘗季後賽滋味。

老虎 金鶯 雙城

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