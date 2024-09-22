MLB／守護者成為美聯首支封王球隊 甩掉連續75年悲情？

道奇巨星大谷翔平日前在馬林魚主場創造「50-50」歷史壯舉，那顆破紀錄的第50轟也被觀眾收下。在經過協商後，球迷選擇將該球帶出球場，不歸還給球團。而近期一位來自美國拍賣行的專家，在受訪時就預估這項珍貴

2024-09-21 14:27