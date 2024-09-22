MLB／守護者成為美聯首支封王球隊 甩掉連續75年悲情？
守護者隊作客聖路易，今天對紅雀隊3連戰第2戰還未打完，美聯中區冠軍已經到手，由於分區排名第2的皇家隊在主場0：9不敵巨人隊，讓守護者封王魔術數字歸零，奪下3年內第2座分區冠軍，39歲教頭沃特（Stephen Vogt）領軍首季就達陣。
守護者前天在主場以3：2擊敗雙城隊，確定晉級季後賽，今天更進一步在分區封王，也是首支奪下分區冠軍的美聯球隊。
這是守護者隊史第12次分區冠軍，都從大聯盟1994年重新分區後開始，全是美聯中區冠軍，至於最近一座世界大賽冠軍已是1948年，連續75年未封王仍是現役球隊最長紀錄。
外卡之爭關鍵期，皇家吞下6連敗，不但分區落後守護者8場勝差（守護者、紅雀賽前），外卡排名第2也受威脅，雙城、老虎、水手隊只在2.5場勝差內，想進季後賽必須繃緊神經。
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