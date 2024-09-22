MiLB／林昱珉升上3A首戰4.2局失1分 距大聯盟差最後一步

21歲台灣左投林昱珉朝大聯盟再靠近一步，今天正式升上響尾蛇隊3A，旅美生涯首度升上3A層級，今天馬上就在新球隊先發，繳出4.2局失1分，被敲4安打，有2次三振、3次保送。

林昱珉今年為旅美第3季，目前在響尾蛇農場排名第7，本季在2A先發19場、94.2局，留下3勝6敗、防禦率4.28，響尾蛇3A球隊雷諾王牌隊（Reno Aces）今天正式公布異動，歡迎林昱珉的到來。

林昱珉今天馬上就在3A先發，面對洛磯隊3A，前兩局都因保送遇到麻煩，單局各出現兩位上壘者但安然度過，第3、4局回穩，都讓對手三上三下。

失分場面出現在5局上，林昱珉開局被連敲2安打，一出局後，赫朗（Jimmy Herron）的安打攻下1分，林昱珉面對下一棒取得飛球出局後，教練團決定換投，此役以89球收工，其中52球是好球。

林昱珉今年參與大聯盟春訓，開季前回到2A，季前受訪時曾提到，本季目標希望在7月前可以晉升3A，進一步在今年升上大聯盟且站穩，但4月遭界外球打到臉部骨折動刀，缺賽近50天，成為本季晉升之路的變數，最終趕在球季結束前首度升上3A。