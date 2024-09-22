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MLB／唯一盜壘贏大谷的快腿 紅人克魯茲25轟65盜創紀錄
紅人隊22歲游擊手克魯茲（Elly De La Cruz），今天在主場對海盜隊之戰4局下轟出3分砲，本季第25支全壘打出爐，成為大聯史上達到單季25轟60盜的最年輕球員，紅人終場以7：1獲勝。
今天比賽開打前，克魯茲65次盜壘成功在大聯盟遙遙領先，生涯兩年剛好100盜，道奇隊巨星大谷翔平52盜排名第2，光芒隊卡波雷拉（Jose Caballero）44盜暫居美聯榜首。
紅人打完前3局6：0領先，克魯茲4局下面對海盜先發投手瓊斯（Jared Jones），揮出右外野方向423英尺3分砲，繼戴維斯（Eric Davis）、 摩根（Joe Morgan）之後，成為隊史第3位達成單季25轟65盜的球員。
克魯茲5打數3安打，攻下4分打點，幫助紅人搶下3連戰第2勝，他說：「這個紀錄對我意義重大，感覺很棒。」
克魯茲本季35支二壘打，加上25轟65盜，也是史上第3位單季達到這3個數字的球員，前兩人是1973年摩根、去年勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。
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