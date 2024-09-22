MLB／52轟52盜 大谷還在寫紀錄

已在金字塔頂端的紀錄，大谷翔平持續堆疊障礙，昨面對洛磯隊敲出第五十二轟、跑出第五十二盜，率領道奇隊終場以六比四贏球，並在主場接受球迷、隊友起立鼓掌，不因在客場達成紀錄而減損風采。

大谷前天在馬林魚隊球場打出瘋狂的一戰，單場三轟兩盜六安十打點，直接衝上「五十一─五十一俱樂部」，成為大聯盟史上第一人；昨天回到主場作戰，大谷第一打席站上打擊區，全場觀眾起立鼓掌，道奇隊友們也在場邊列隊送上掌聲，大谷脫帽致意，對於這些舉動也有些出乎意料。

「很神奇。」大谷表示，「在道奇的第一個球季，可以經歷這些，我對此抱持感激。」道奇教頭羅伯茲透露，計畫來自陣中傳奇左投克蕭，「他向我提出這樣的想法，希望我們做些事情，向大谷的表現致敬，而我也認同該這麼做。」

大谷讓主場球迷也參與歷史，此役敲出三安猛打，第五局敲出兩分砲，第七局盜二壘成功，本季第五十二轟、五十二盜同場出爐。大谷本季全壘打數、打點（一二二分）都在國聯獨走，也逼近洋基隊賈吉的五十三轟大聯盟全壘打王寶座，跑回一二五分則已居領先位置。

道奇例行賽剩下八場，對於大谷再拚「六十─六十」的可能性，羅伯茲笑答：「搞不好他真的以此為目標，誰知道呢？」隨後正色表示，「老實說，這是不切實際的數字，但碰上大谷，似乎任何事都有可能」。