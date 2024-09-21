MLB／平民版大谷！強打拉米瑞茲叩關「40-40」 成歷史第7人僅差4轟
道奇日籍好手大谷翔平昨天締造「50轟50盜」歷史新猷，備受關注。不過，美聯也有1位「平民版大谷」，守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天對上紅雀時敲出本季第36轟，隨後再跑出第40盜，距離「40-40」僅剩4支全壘打。
拉米瑞茲今天手腳都有建樹，5局上1人出局時面對老將投手吉布森（Kyle Gibson），他抓住1顆快掉出好球帶的偏高內角伸卡球，不講理的撈出陽春砲，本季第36轟進帳。接著在7局上他用雙腳再度發力，趁著對手投球間隙盜上三壘，成功達標單季40盜，可惜隊友被解決，未能得分。
最終守護者以5：1痛宰紅雀，拉米瑞茲本戰包含那支陽春砲在內，4打數狂敲3安外帶2分打點，賽後打擊率2成74。目前他和大谷翔平是本季唯二「30-30」俱樂部成員，若能在賽季結束前再轟4砲，拉米瑞茲將能達標「40轟40盜」偉業，成為史上第7位「40-40」俱樂部成員。目前守護者還剩下7場比賽，拉米瑞茲想達標難度不低。
事實上。拉米瑞茲之前就曾達到單季「30-30」，並且是唯二兩度進入「30-30」俱樂部的現役球員，另一位則是勇士強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）。此外，過去四度單季20轟20盜壘的拉米瑞茲，是現役中僅五位的「生涯200轟200盜」球員。
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