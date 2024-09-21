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MLB／鑲金的50轟！大谷紀錄球成夢幻逸品 專家估價值破千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
專家在受訪時預估大谷第50轟紀錄球價格可能破千萬。 路透社
專家在受訪時預估大谷第50轟紀錄球價格可能破千萬。 路透社

道奇巨星大谷翔平日前在馬林魚主場創造「50-50」歷史壯舉，那顆破紀錄的第50轟也被觀眾收下。在經過協商後，球迷選擇將該球帶出球場，不歸還給球團。而近期一位來自美國拍賣行的專家，在受訪時就預估這項珍貴的收藏品價錢可能破千萬。

近日SCP拍賣公司創辦人寇勒（Dillon Kohler）在受訪時提到大谷翔平破紀錄的第50轟，他表示這對於收藏家而言可謂夢幻逸品，「這顆球就算最終價格超過30萬（約台幣960萬），甚至50萬美元（約台幣1600萬），我也不會感到驚訝。」

同時寇勒也提醒那位球迷，若希望能賣到好價錢，現在就是最佳時機，「打鐵還得要趁熱，現在所有收藏家和球迷應該都希望擁有這顆球，是時候將它盡快推向市場了。」不過撿到全壘打球的球迷尚未公開身份，也沒有對外宣布要怎麼處理這顆球，或許在他心中收藏比起買賣更有價值。

最後寇勒認為拍賣會是最好銷售這顆球的管道，他也進一步提到，若大聯盟未來遇到類似情況時或可能發生時，都應該在打擊前對球進行全圖掃描認證，這麼做能夠讓球通過大聯盟認證後再送到買家手上，更有公信力。

MLB 大谷翔平 道奇

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