MLB／鑲金的50轟！大谷紀錄球成夢幻逸品 專家估價值破千萬

道奇巨星大谷翔平日前在馬林魚主場創造「50-50」歷史壯舉，那顆破紀錄的第50轟也被觀眾收下。在經過協商後，球迷選擇將該球帶出球場，不歸還給球團。而近期一位來自美國拍賣行的專家，在受訪時就預估這項珍貴的收藏品價錢可能破千萬。

Video shows fans’ mad scramble to grab Shohei Ohtani’s historic 50-50 home run ball 😮 https://t.co/kHZI15GO3j



(via @kaylanknit, Justin Walker, Ethan Krauss) pic.twitter.com/nKXmtQCn1L — Sports Illustrated (@SInow) 2024年9月20日

近日SCP拍賣公司創辦人寇勒（Dillon Kohler）在受訪時提到大谷翔平破紀錄的第50轟，他表示這對於收藏家而言可謂夢幻逸品，「這顆球就算最終價格超過30萬（約台幣960萬），甚至50萬美元（約台幣1600萬），我也不會感到驚訝。」

同時寇勒也提醒那位球迷，若希望能賣到好價錢，現在就是最佳時機，「打鐵還得要趁熱，現在所有收藏家和球迷應該都希望擁有這顆球，是時候將它盡快推向市場了。」不過撿到全壘打球的球迷尚未公開身份，也沒有對外宣布要怎麼處理這顆球，或許在他心中收藏比起買賣更有價值。

Shohei Ohtani’s 50/50 HR Ball had fans dog piling in Miami @StoolBaseball

pic.twitter.com/VXgUg4z8x5 — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年9月20日

最後寇勒認為拍賣會是最好銷售這顆球的管道，他也進一步提到，若大聯盟未來遇到類似情況時或可能發生時，都應該在打擊前對球進行全圖掃描認證，這麼做能夠讓球通過大聯盟認證後再送到買家手上，更有公信力。