MLB／千賀滉大週六登板3A投復健賽 最快下週重返大聯盟
大都會日籍投手千賀滉大近期因小腿傷勢進入傷病名單，預計將於美國時間週六在小聯盟3A進行復健比賽。教頭門多薩（Carlos Mendoza）表示，若恢復狀況良好，則能夠讓子弟兵在例行賽最後一週重返大聯盟舞台。
千賀滉大去年繳出12勝7敗戰績，以防禦率2.98和202K摘下國聯新人王。不過今年他先是受到右肩傷勢影響，直到7月26日迎來本季首場先發，結果又因左小腿拉傷而退場，隨後被放進60天傷病名單，留下5.1局失2分外帶9K的好投成績。
直到現在千賀滉大仍在力拼重返大聯盟賽場，並將在週六登板3A進行復健比賽。門多薩表示，為了讓千賀有機會在美國時間下週五面對釀酒人的時候出賽，必須先給予他充分休息，因此在3A預計投球不會超過2局、35球。
至於下週五千賀滉大可能以何種身分出賽，門多薩並沒有說死。他指出千賀可能會以先發登板，但投球數會限制在35球到40球，也不排除後援投手登板的選項。
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