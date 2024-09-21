快訊

中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

有福報！後半生最有錢的「三大生肖」 財源滾滾來、越活越顯年輕

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史詩紀錄還在書寫！大谷翔平52轟52盜同場報到

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平單場3安猛打，第52轟、52盜同場出爐。 美聯社
大谷翔平單場3安猛打，第52轟、52盜同場出爐。 美聯社

成為「51-51」史上第一人後，站在金字塔頂端的大谷翔平還在持續堆高障礙，今天在主場面對洛磯隊，單場3安猛打，第52轟、52盜同場出爐，也幫助道奇隊終場以6：4贏球。

大谷昨天面對馬林魚隊單場3轟2盜6安10打點，瘋狂數據書寫歷史，累積51轟51盜成為大聯盟史上第一人；道奇今天回到主場展開與洛磯隊的3連戰，大谷翔平為地主球迷送上彌補。

面對洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland），大谷首打席遭到三振，第2打席敲出安打；第5局道奇剛靠帕赫斯（Andy Pages）陽春砲開張分數，大谷的第3打席在道奇1：2落後、二壘有人時上場，滿球數後出棒攻擊92.1哩的偏高直球，掃出423呎中外野兩分砲，將比分逆轉為3：2。

兩隊第6局全壘打互轟，洛磯西里亞德（Sam Hilliard）陽春砲追平比分，道奇下半局由赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲討回領先。

道奇第7局攻勢再起，包括大谷再敲單場第3支安打，隨後盜壘成功，貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打、赫南德茲安打各貢獻1分打點，道奇擴大為6：3領先。

大谷本季累積52轟、122分打點，不僅在國聯沒人看得到車尾燈，也逼近53轟的洋基隊賈吉（Aaron Judge）大聯盟全壘打王寶座，跑回125分也躍居大聯盟得分王。

大聯盟 洛磯 道奇

延伸閱讀

MLB／克蕭、山本由伸著「50-50」紀念T亮相 大谷本人卻沒穿

MLB／52轟出爐！大谷翔平炸裂逆轉兩分砲 2天已敲4轟太扯了

MLB／成為世界第一！12年前神預言 大谷翔平築夢實現

MLB／大谷翔平50轟50盜讓日本歡騰 官員稱新宇宙誕生

相關新聞

MLB／史詩紀錄還在書寫！大谷翔平52轟52盜同場報到

成為「51-51」史上第一人後，站在金字塔頂端的大谷翔平還在持續堆高障礙，今天在主場面對洛磯隊，單場3安猛打，第52轟、...

MLB／52轟出爐！大谷翔平炸裂逆轉兩分砲 2天已敲4轟太扯了

歷史之日的餘溫還在，大谷翔平的球棒還在燒，今天回到主場面對洛磯隊，第5局一棒掃出逆轉兩分砲，本季第52轟出爐。

MLB／成為世界第一！12年前神預言 大谷翔平築夢實現

道奇日籍好手大谷翔平日前在馬林魚主場創造歷史，成為大聯盟首位球員達標「50轟50盜」成就。近期日本網友發現，早在2012年大谷就已發願「成為世界第一」，12年後他也親自驗證「神預言」。 Shoh

MLB／羅伯茲讚馬林魚教頭「一流」 談大谷挑戰60-60：說不定他已經在想

大谷翔平昨天以爆炸性的表現完成單季51轟51盜，單場3轟2盜6安10打點驚愕世人，而這背後要大力稱讚馬林魚隊教頭舒馬克（...

MLB／單場3轟2盜6安10打點 大谷翔平50-50俱樂部第一人

再多的數學公式計算都是枉然，大谷翔平用一場比賽補足、超越成就歷史的元素，昨天面對馬林魚隊單場三轟兩盜六安十分打點，本季累...

MLB／看過格林4轟之役 道奇教頭對前隊友抱歉：大谷比較扯

2024年9月19日成為大谷翔平火力最猖狂的一天，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）22年前現場看過格林（Sha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。