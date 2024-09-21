MLB／史詩紀錄還在書寫！大谷翔平52轟52盜同場報到

成為「51-51」史上第一人後，站在金字塔頂端的大谷翔平還在持續堆高障礙，今天在主場面對洛磯隊，單場3安猛打，第52轟、52盜同場出爐，也幫助道奇隊終場以6：4贏球。

大谷昨天面對馬林魚隊單場3轟2盜6安10打點，瘋狂數據書寫歷史，累積51轟51盜成為大聯盟史上第一人；道奇今天回到主場展開與洛磯隊的3連戰，大谷翔平為地主球迷送上彌補。

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面對洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland），大谷首打席遭到三振，第2打席敲出安打；第5局道奇剛靠帕赫斯（Andy Pages）陽春砲開張分數，大谷的第3打席在道奇1：2落後、二壘有人時上場，滿球數後出棒攻擊92.1哩的偏高直球，掃出423呎中外野兩分砲，將比分逆轉為3：2。

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兩隊第6局全壘打互轟，洛磯西里亞德（Sam Hilliard）陽春砲追平比分，道奇下半局由赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲討回領先。

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道奇第7局攻勢再起，包括大谷再敲單場第3支安打，隨後盜壘成功，貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打、赫南德茲安打各貢獻1分打點，道奇擴大為6：3領先。

大谷本季累積52轟、122分打點，不僅在國聯沒人看得到車尾燈，也逼近53轟的洋基隊賈吉（Aaron Judge）大聯盟全壘打王寶座，跑回125分也躍居大聯盟得分王。