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MLB／鈴木誠也21轟創新高無人知 風頭被大谷蓋過引粉絲心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也昨天面對國民敲出生涯新高21轟，不過卻被大谷翔平蓋過風頭。 路透社
鈴木誠也昨天面對國民敲出生涯新高21轟，不過卻被大谷翔平蓋過風頭。 路透社

小熊日籍強打鈴木誠也昨天面對國民敲出本季第21轟，創個人單季全壘打生涯新高，不過卻被道奇巨星大谷翔平驚天「51轟51盜」蓋過風頭，讓鈴木球迷感到可惜，紛紛哀嘆「被埋葬的悲傷」。

回顧昨天屬於鈴木誠也的「歷史」，3局下1出局二壘有人時他抓住對方投手柯賓（Patrick Corbin）的紅中偏下內角伸卡球，並一棒扛出左外野，形成扳平比數的2分砲。在他的進攻號角吹響下，小熊最終也以7：6實現逆轉。

鈴木誠也這發兩分砲不僅讓他連兩年都進帳20轟，單季21轟更是刷新個人生涯最佳。不過理應要好好慶祝，卻在同天遇上另一位日籍同胞創造歷史，風頭完全被蓋過。大谷翔平昨日在馬林魚主場包攬3轟2盜10分打點，成為大聯盟史上唯一一位單季「50轟50盜」的球員，震驚世界。

相形之下，鈴木誠也的紀錄顯得遜色不少，但仍有不少球迷為這位強打的精采表現獻上掌聲，「成就相對低調，但真的也很強」、「21支全壘打很厲害，但因為有個怪物（大谷翔平）打出新紀錄，總感覺有些令人心酸」。

今天小熊再次對上國民，以3：1成功拿下系列賽2連勝。不過鈴木誠的右手腕在第8局被擊中，雖當下有疼痛問題，但後續檢查無大礙。

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