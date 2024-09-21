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MLB／52轟出爐！大谷翔平炸裂逆轉兩分砲 2天已敲4轟太扯了
歷史之日的餘溫還在，大谷翔平的球棒還在燒，今天回到主場面對洛磯隊，第5局一棒掃出逆轉兩分砲，本季第52轟出爐。
大谷昨天面對馬林魚隊單場3轟2盜6安10打點，瘋狂數據書寫歷史，累積51轟51盜成為大聯盟史上第一人；道奇今天回到主場展開與洛磯隊的3連戰，大谷翔平為地主球迷送上彌補。
面對洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland），大谷首打席遭到三振，第2打席敲出安打；第5局道奇剛靠帕赫斯（Andy Pages）陽春砲開張分數，大谷的第3打席在道奇1：2落後、二壘有人時上場，滿球數後出棒攻擊92.1哩的偏高直球，掃出423呎中外野兩分砲，將比分逆轉為3：2。
道奇今天以牛棚車輪戰應戰，凱利（Joe Kelly）負責的第2局先掉分，因2保送、1安打形成滿壘，古曼（Hunter Goodman）的三壘方向滾地球送回1分；第5局洛磯布雷克曼（Charlie Blackmon）從哈森（Daniel Hudson）手中敲出陽春砲，擴大為2：0領先，但隨著道奇5局下兩轟逆轉戰局。
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