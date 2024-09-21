MLB／克蕭、山本由伸著「50-50」紀念T亮相 大谷本人卻沒穿

道奇日籍巨星大谷翔平昨天在馬林魚主場狂敲3轟10打點2盜壘，一舉達陣「51轟51盜」，成位大聯盟史上唯一一位「50-50」俱樂部球員。今天回到主場迎戰落磯，隊友克蕭（Clayton Kershaw）和山本由伸在熱身時紛紛穿上大谷「50-50」紀念T恤亮相，共同慶祝歷史新猷。

大谷翔平達成歷史紀錄後，官方也不會放過這次機會，推出「50-50」紀念T恤，以道奇標誌性的藍色為底，胸前則分別印上大谷翔平打擊與跑壘的照片，並用白色寫下大大的「50／50俱樂部」。

克蕭熱身時穿上大谷「50-50」紀念T亮相。 法新社

今天賽前熱身時，3屆塞揚老將克蕭和同為日籍好手的山本由伸就紛紛穿上紀念踢恤練投，正在進行投球復健的大谷翔平也在場上傳接球訓練，不過他本人並未穿著這件衣服。