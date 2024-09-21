MLB／成為世界第一！12年前神預言 大谷翔平築夢實現

道奇日籍好手大谷翔平日前在馬林魚主場創造歷史，成為大聯盟首位球員達標「50轟50盜」成就。近期日本網友發現，早在2012年大谷就已發願「成為世界第一」，12年後他也親自驗證「神預言」。

Shohei Ohtani's 50 HR, 50 SB in 50 seconds. ⚡️ pic.twitter.com/PkJWnlxT0P — MLB (@MLB) 2024年9月20日

2023年大谷翔平在天使獲得第二座大聯盟MVP時，母校花卷東高校棒球隊教練佐佐木洋曾親自道賀。不過，文章中出現的大谷照片卻意外掀起討論，甚至成為預言照。

花巻東・佐々木監督が大谷翔平の満票MVPを祝福『本当にありがとうと言いたい』



体重が70キロ台だった高校時代、“世界最高のプレーヤーになる”“野球界の歴史を変える”と目標を紙に記した。… pic.twitter.com/3HBskrAmns — 大谷翔平 速報⚾️ShoTime News (@ShoTime_News) 2023年11月17日

照片中年輕的大谷翔平舉著一張白紙，上面寫的則是他未來目標，「2012年9月19日，成為世界上最好的球員和改變歷史。」12年後，他用3轟2盜10打點達陣前無古人的「50轟50盜」新猷，驗證了過去目標。

不過與其說大谷翔平驗證「神預言」，更多的是他透過持續不懈努力和投入，讓這些夢想一一成真。

高中時期，大谷曾運用「曼陀羅16宮格計畫法」，以縝密的方式具體化難以達成的目標，並逐步實現。他先是畫出9宮格，將「8個球團第一指名」放在中心位置，並寫下8大項達標方法，接著延伸出8個九宮格，更詳細的寫下達成目標必須做到什麼。透過這個方式，大谷真正做到了「讓夢想不再只是想」。

雖然創造歷史，但例行賽尚未結束，大谷翔平仍會出戰。這位「棒球狂熱分子」的火燙狀態如果繼續維持，或許更多的歷史將被創造。