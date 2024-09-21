聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／成為世界第一！12年前神預言 大谷翔平築夢實現
道奇日籍好手大谷翔平日前在馬林魚主場創造歷史，成為大聯盟首位球員達標「50轟50盜」成就。近期日本網友發現，早在2012年大谷就已發願「成為世界第一」，12年後他也親自驗證「神預言」。
2023年大谷翔平在天使獲得第二座大聯盟MVP時，母校花卷東高校棒球隊教練佐佐木洋曾親自道賀。不過，文章中出現的大谷照片卻意外掀起討論，甚至成為預言照。
照片中年輕的大谷翔平舉著一張白紙，上面寫的則是他未來目標，「2012年9月19日，成為世界上最好的球員和改變歷史。」12年後，他用3轟2盜10打點達陣前無古人的「50轟50盜」新猷，驗證了過去目標。
不過與其說大谷翔平驗證「神預言」，更多的是他透過持續不懈努力和投入，讓這些夢想一一成真。
高中時期，大谷曾運用「曼陀羅16宮格計畫法」，以縝密的方式具體化難以達成的目標，並逐步實現。他先是畫出9宮格，將「8個球團第一指名」放在中心位置，並寫下8大項達標方法，接著延伸出8個九宮格，更詳細的寫下達成目標必須做到什麼。透過這個方式，大谷真正做到了「讓夢想不再只是想」。
雖然創造歷史，但例行賽尚未結束，大谷翔平仍會出戰。這位「棒球狂熱分子」的火燙狀態如果繼續維持，或許更多的歷史將被創造。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言