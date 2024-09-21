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MLB／羅伯茲讚馬林魚教頭「一流」 談大谷挑戰60-60：說不定他已經在想

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平昨天以爆炸性的表現完成單季51轟51盜，單場3轟2盜6安10打點驚愕世人，而這背後要大力稱讚馬林魚隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）下達正面對決指示，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天也透露，昨天就傳了簡訊給舒馬克，大讚他「一流的舉動」。

大谷昨天在出現前2盜、1轟後，已經手握「49-51」，接下來再上打擊區，鏡頭捕捉到舒馬克面對是否敬遠大谷的討論，飆粗口拒絕，選擇正面對決，儘管最終成為紀錄背景，但舒馬克大氣回應：「對馬林魚來說，今天是糟糕的一天，但對棒球這項運動來說，是美好的一天。」

道奇今天回到主場展開與洛磯隊的3連戰，選手們賽前穿上印有大谷「50轟50盜」圖案的紀念T恤，羅伯茲賽前受訪的話題，也還是離不開大谷。

談到舒馬克選擇正面對決，羅伯茲透露，昨天賽後就傳了訊息給他，「我認為那是一流的舉動，他在無法避免的時刻做出正確的確定。」

媒體也問到他對大谷本季再挑戰「60-60」的可能性，羅伯茲笑答：「搞不好他真的以此為目標，誰知道呢？」他隨後正色表示，「老實說，這是不切實際的數字，但碰上大谷，任何事都有可能。」

羅伯茲 舒馬克 道奇

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