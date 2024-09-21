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MLB／大谷昔日恩師盼愛徒80轟 自我調侃「最常阻他盜壘」

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平（左）完成單季51轟、51盗，恩師栗山英樹（右）承認出乎意料，除了表達恭喜，更希望愛徒不要鬆懈。圖為去年棒球經典賽兩人合影。（美聯社） 美聯社
大谷翔平（左）完成單季51轟、51盗，恩師栗山英樹（右）承認出乎意料，除了表達恭喜，更希望愛徒不要鬆懈。圖為去年棒球經典賽兩人合影。（美聯社） 美聯社

大谷翔平在大聯盟的成就，早已遠遠超出日本職棒時期，昨天完成單季五十一轟、五十一盗，昔日恩師栗山英樹承認出乎意料，除了表達恭喜，更希望愛徒不要鬆懈，「我覺得他應該可以打到八十轟。」

栗山受訪表示，「完全沒想到大谷會達成這樣的紀錄，他對盜壘有興趣且持續追逐，我覺得這很棒，也為他感到開心。」

栗山回憶過去就知道大谷有傑出的判斷和跑壘速度，但考量避免受傷風險，自己或許就是最常阻止他盜壘的人，「如果無法整季維持健康，你不會想要盜壘，而他可以一直維持這樣的狀態確實令人驚訝」。

慈父角色之外，栗山也有嚴厲的一面，「雖然大家都說這紀錄多厲害，但還沒到七十五轟呢！我希望他不要因此滿足，我覺得他可以打到八十轟。」大聯盟單季最多轟為巨人隊退役名將邦茲二○○一年七十三轟。

大谷翔平 邦茲

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