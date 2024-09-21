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MLB／對手教頭堅決不保送大谷 大氣稱讚「棒球美好的一天」

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
馬林魚隊教頭舒馬克。 美聯社
馬林魚隊教頭舒馬克。 美聯社

面對聽牌大紀錄的大谷翔平，該不該保送避免成為紀錄背景？馬林魚隊教頭舒馬克果斷回絕，在大谷寫下歷史這一天，他大氣回應：「對馬林魚來說，今天是糟糕的一天，但對棒球這項運動來說，這是美好的一天。」

大谷的盜壘數率先達到五十，全壘打在第六局敲出兩分砲後聽牌；第七局再度過招，雙方比分差距已大，面對是否要保送大谷的討論，舒馬克被鏡頭捕捉到，以「Ｆ」開頭髒字霸氣拒絕，下一刻就是大紀錄的誕生。

決定不故意保送大谷，舒馬克表示，「那是糟糕的舉動，不管從棒球、故事、棒球之神的角度，你都會想和他正面對決，看看他能不能打出去，這是對比賽的尊重。」

舒馬克大讚，大谷是他此生見過最有天賦的選手，而且可能還有很多年的巔峰，他會成為史上最偉大的棒球選手，如果可以，自己也很想從球迷的角度欣賞他的比賽。

大谷翔平 舒馬克 馬林魚

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