MLB／單場3轟2盜6安10打點 大谷翔平50-50俱樂部第一人

再多的數學公式計算都是枉然，大谷翔平用一場比賽補足、超越成就歷史的元素，昨天面對馬林魚隊單場三轟兩盜六安十分打點，本季累積五十一轟、五十一盗，成為大聯盟史上「五十—五十俱樂部」第一人；喜上加喜的是，道奇隊以廿比四大勝，連續十二年挺進季後賽，大谷旅美第七年終於首度嘗到十月的棒球季。

大谷去年正是於美國時間九月十九日進行第二次手肘韌帶手術，在一年後的同一天，他用手中的球棒、腳下的快腿改寫歷史。

大谷賽前累積四十八轟、四十九盜，隨著賽季倒數十場，外界憂心他完成紀錄的難度攀升，結果大谷昨天第五十、五十一盜早早出現，第六局敲出兩分砲，只差一轟就要完成紀錄，大聯盟在他的下一打席換上有特殊記號的用球，大谷再敲兩分砲，這一發三九一呎全壘打降落在左外野觀眾席。

大谷翔平完成單季全壘打、盜壘「五十—五十」紀錄，成大聯盟史上第一人。（美聯社）

在去年率領日本隊奪得世界棒球經典賽冠軍的馬林魚球場，大谷成就歷史，他說：「我永遠不會忘記今天，去年的經典賽也是一樣，這裡已經變成我最喜歡的球場之一。」

誇張的是，大谷達陣四十轟、四十盜時是以再見滿貫砲寫紀錄，完成五十轟、五十盜又繳出超狂數據，屢屢打出漫畫也不敢畫的劇情，道奇教頭羅伯茲也說：「真的很神，這是在現實人生中完全無法想像的事。」

羅伯茲在賽後香檳浴前，先恭喜大谷完成紀錄，隨後祝賀團隊進入季後賽，強調這只是第一步，接下來要鎖定國聯西區王座，以及世界大賽冠軍。大谷過去在天使隊六年無緣季後賽，如今終於圓夢，「我已經換了球隊，但季後賽是來到美國就有的夢想，確定打進季後賽對我來說是件大事，我會繼續努力。」

馬林魚第九局推出野手登板，大谷再敲三分砲，也是生涯首度單場三響砲，本季累積五十一轟、一二○分打點都穩居國聯領先，雙冠王手到擒來，甚至追逐洋基隊賈吉的五十三轟都有可能。