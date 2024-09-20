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MLB／大谷翔平50轟50盜讓日本歡騰 官員稱新宇宙誕生

中央社／ 東京20日綜合外電報導
道奇隊日籍球星大谷翔平19日在邁阿密出戰馬林魚隊，締造大聯盟史上51-51的新高紀錄。（美聯社）
道奇隊日籍球星大谷翔平19日在邁阿密出戰馬林魚隊，締造大聯盟史上51-51的新高紀錄。（美聯社）

美職大聯盟日籍球星大谷翔平今天達成單季50轟50盜壯舉，成為締造這項歷史性紀錄的第一人，消息傳回日本舉國歡騰，大谷家鄉岩手縣的知事達增拓也甚至說，一個新宇宙就此誕生。

路透社報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇於當地時間19日在客場迎戰邁阿密馬林魚，道奇強棒大谷翔平擊出6支安打當中包括3轟，外加2次盜壘，單季50轟50盜壯舉一次達陣，個人本季累計51轟51盜。

道奇隊靠著大谷的亮眼表現，終場以20比4痛宰馬林魚，並確定晉級季後賽。

大谷翔平締造新猷的消息傳回母國日本，「大谷桑」（Ohtani-san）旋即成為社群媒體X平台最熱門話題，內閣官房長官林芳正盛讚這位道奇球星達成「驚人成就」。

林芳正於例行記者會告訴記者：「我們對達成這項重大紀錄表示衷心祝賀，大谷已經成就非凡又開創新猷，我們期待看到他繳出更多好表現。」

各界向大谷道賀的訊息洗版社群網站，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）在X平台發文說：「日本的紀錄締造機又達陣了！他是這項運動真正的全球大使。」

大谷翔平家鄉岩手縣的知事達增拓也使用「大爆炸」（Big Bang）一詞，來比喻大谷寫下新紀錄的歷史性一夜。

達增拓也發文說：「這就好像一個奇異點（singularity）打開了，並因為他（大谷）令人難以置信的表現，一個新宇宙就此誕生。」

帳號名稱為Deburi0122的網友指出：「我以身為日本人為榮，太棒了…我太高興了。」

旅居東京並以日本棒球為寫作題材的美國作家懷汀（Robert Whiting）表示，6呎4吋（約193公分）高的壯碩身材，又具備揮出500英尺（約152.4公尺）全壘打和投出時速100英里（約161公里）速球的實力，大谷翔平完全改寫一般人對日本棒球選手的既有印象。

懷汀說道：「當你衡量他明星等級的投打表現，他可說是大聯盟史上最棒的球員。」

他更指出，有很多日本的年輕後進棒球員，包括目前就讀夏威夷大學（University of Hawaii）的武元一輝，也想效法大谷翔平投打二刀流，而且很有可能跟進。

大聯盟 大谷翔平

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