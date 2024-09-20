MLB／大谷翔平達成51-51 王貞治讚：55-55完全有可能

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平19日以3轟2盜，寫下空前的單季51轟51盜歷史紀錄。「世界全壘打王」王貞治說，大谷就是一個總是能讓人驚訝的男人，現在只是通過點，55轟55盜也完全有可能。

道奇隊於美國時間19日在客場出戰邁阿密馬林魚。大谷分別在6局上、7局上、9局上各敲出一支全壘打，外加2次盜壘，除了成為大聯盟史上第一位締造單場3轟、2盜的選手之外，也成為大聯盟史上第一個達成單季「50轟50盜」里程碑的人，同時也將個人單季紀錄推至「51轟51盜」。

日本體育報紙製作慶祝頭版，日媒以「達到異次元」來形容大谷達成的偉業，日本職棒界也為大谷翔平達成壯舉獻上祝福。Sponichi Annex報導，巨人隊教練阿部慎之助前往廣島比賽前，在羽田機場受訪時開玩笑說，「太厲害了，今天能不能借我們用一下。剩下10場比賽，大概得花20億日圓吧」。

羅德隊教練吉井理人也祝賀說，「喔，他打到了啊，這是前所未有的紀錄，真的很了不起。」被問到如果自己還是現役選手，和大谷對戰會怎麼樣，他笑說，「我絕對想要躲開他。盜壘還可以，被他打出全壘打的話很討厭呢。」

「世界全壘打王」、現任日職軟銀會長的王貞治說，「真的嚇一跳，他就是一個總是能令人驚訝的男人。每年、每年，我們都會對他有新期待，而他總是能實現。即使要求的水準愈來愈高，但他依舊能夠超越。」

被問到大谷翔平是否可能超越王貞治創下的生涯單季55轟紀錄，他表示，「有可能，只要對手願意和他正面對決，他就能打出更多全壘打吧」，王貞治對大谷翔平的表現充滿期待。

王貞治也表示，「即使達成這個成績，但我認為這只是他的一個通過點，而不是他的最終目標。我相信他也抱著這樣的想法。他能夠走多遠，真的非常令人期待。」

本賽季還剩下9場比賽，記者詢問大谷是否有可能達到55-55紀錄，王貞治表示，「完全有可能」。他還說，「我當選手的時候也是這樣，沒有什麼事情是已經夠好了。他超越了那些紀錄，就變成過去式，他一直在想著下一步。」

去年3月在世界棒球經典賽（WBC）和大谷翔平一起奪得世界冠軍、效力養樂多燕子的村上宗隆也感嘆說，「我只能說太厲害了。大谷證明了日本人也能做到，達成了連美國選手都未能達成的成就。我對他非常敬佩。」

大谷帶著48-49的成績開始比賽，眾人原本等待他達成大聯盟史上第一個單季50-50壯舉，媒體也在他創下這個紀錄時大書特書，結果他最終竟然達成「異次元」的51-51，媒體甚至還來不及寫完大谷的上個紀錄，就又被他自己打破。

日本經濟新聞報導，選手能夠在力量或是速度其中一項取得出色成績已經非常了不起，但大谷達成的成就，是他在這兩個領域同時達到超高水準的證明。而且從40-40到51-51，大谷翔平只用了24場比賽，實在令人讚嘆。