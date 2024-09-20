MLB／轉戰太空人後未嘗一敗 菊池雄星6局狂飆9K氣走天使

日籍好手菊池雄星季中從藍鳥轉戰太空人後一掃陰霾，展現強勁實力。今天主場對上天使再次上演完美壓制，6局僅失1分，狂飆9K。終場也幫助球隊以3：1拿下勝利，穩居分區龍頭寶座。

菊池開局狀態不佳，被首位打者瓦德（Taylor Ward）敲出陽春砲，並且在之後分別因為保送和安打讓對手攻佔得點圈，好在他隨即熱機完畢，用3振解決最後一位打者。隨後局數他開始上演壓制戲碼，第3局和第5局分別送出3上3下，縱使有零星安打，但也都完美化解危機。

不過太空人打線也遭到對方投手壓制，直到8局下辛格頓（Jon Singleton）把握滿壘機會，敲出帶2分打點的二壘安打，接著再靠明星終結者海德（Josh Hader）守住第9局，最終球隊才以3：1擊敗天使。

賽後海德拿下勝投，菊池雖然無關勝敗，但仍扮演優質先發。此外，菊池轉戰太空人後維持不敗金身，先發9場戰績5勝0敗，防禦率為3，和藍鳥時期的4勝9敗與防禦率4.75相比簡直判若兩人。