MLB／大都會4轟狙擊費城人沃克 連3戰兩位數得分隊史首見

大都會打線今天裝上狙擊鏡，主場迎戰費城人狂夯4轟炸裂投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker），以10：6帶走近期4連勝，保住外卡席次外也賞給對手2連敗。

首局大都會就火力全開，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）和維恩托斯（Mark Vientos）分別敲出1發陽春砲，上演「背靠背開轟」，幫助球隊先馳得點。3局下攻勢再起，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）先敲出一壘安打，接著下棒打者尼莫（Brandon Nimmo）再用實際行動詮釋砲管火燙程度，第1球就直接揮棒夯出2分全壘打。

4局下沃克狀況更慘，面對前兩名打者分別投出觸身球與保送，讓對手輕鬆攻佔得點圈。緊接著再被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）抓到紅中偏上伸卡球，一棒掃出左外野看台形成3分砲。可怕的是，大都會並沒有因為這發3分砲就停手，同1局數伊格列西亞斯和維恩托斯再各敲1安將隊友送回本壘，單局連灌5分讓比賽徹底失去懸念。最終大都會10：6笑納系列賽首勝，沃克則是吞下本季第7敗。

包含本場比賽在內，大都會連3戰分數都上雙，是隊史首見。拿下勝利後，他們以85勝68敗位居外卡第3，與外卡第4的勇士僅2場勝差，結果如何仍有變數。