MLB／大谷翔平1場數據就超越他整季 杉谷拳士：我也笑了

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對馬林魚隊，單場6支6、有3轟、10打點和2盜進帳，達成「51轟51盜」史無前例紀錄。有網友製作梗圖，提到大谷單日成績，超越日職火腿隊前隊友杉谷拳士2021年整季數據，杉谷本人也轉發自嘲。

大谷翔平超狂表現引發日本網友熱烈討論，有人將大谷和杉谷拳士進行比較後發現，「大谷一場比賽就超越杉谷2021年出場54場的數據。」2021年杉谷拳士在日職出賽54場，累積2轟、9分打點和2次盜壘；而大谷今天一場就敲出3轟、10分打點和2次盜壘，讓網友們全笑翻。

杉谷拳士本人也轉發這篇貼文並表示，「我自己看到這個也笑了！全力以赴一年就這樣哈哈。」杉谷拳士也向球迷們喊話，「接下來請繼續支持大谷選手以及其他在大聯盟的日本球員！ 」

網友們也紛紛安慰杉谷拳士，「是大谷太神了」、「杉谷可以守內外野，還能左右開弓，他有大谷沒擁有的」、「我相信有些人因杉谷1支全壘打受鼓舞，能站上打擊區就值得讓人尊敬」。