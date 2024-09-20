MLB／塞爾登三冠王塞揚穩了！ 勇士殺紅眼夯6轟創罕見紀錄

勇士今天客場挑戰紅人，陣中王牌左投、國聯塞揚熱門人選塞爾（Chris Sale）5局失2分外加6張老K再次上演好投，配合打線6轟火力支援，最終以15：3輕取勝利。

35歲的「拍賣哥」塞爾本季轉戰勇士後狀態神勇，今天再次繳出優質好投。首局便以3上3下做開端，3局下雖遭遇小亂流，挨3安失掉1分，但經過調整後第4局再次上演3上3下。5局下狀況再起，先是被鄧恩（Blake Dunn）擊出陽春砲後，再吞1支二壘安打。好在塞爾後續接連解決3位打者，化解該局。

本場比賽塞爾主投5局被敲出5支安打，僅失2分外加6K，成功拿下勝投。賽後防禦率低至2.38，位居國聯龍頭，此外，18場勝投和225次三振數也都在前段班，是目前大聯盟投手「三冠王」，讓他成為本季塞揚熱門人選。

打線方面，斧頭幫今天殺紅了眼，歐森（Matt Olson）先是在2局上敲出開門陽春砲，接著勞瑞安諾（Ramón Laureano）、索勒（Jorge Soler）和哈里斯二世（Michael Harris II）也接連放起煙火，最終全隊狂敲6轟，其中歐森、哈里斯二世分別貢獻雙響砲，帶領勇士15：3拿下比賽，而根據《Elias Sports Bureau》報導，他們也成為大聯盟史上第1支球隊單場扛出4發3分砲。

過去6年勇士接在所屬分區封王，不過由於傷病問題，目前僅以83勝70排在外卡第4，若第3名的大都會今日迎戰費城人獲勝，雙方將維持2場勝差，輸球則縮小到1場，仍有機會以外卡身分爭搶季後賽門票。