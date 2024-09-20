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MLB／看過格林4轟之役 道奇教頭對前隊友抱歉：大谷比較扯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇教頭羅伯茲(中)見證大谷翔平紀錄。 美聯社
道奇教頭羅伯茲(中)見證大谷翔平紀錄。 美聯社

2024年9月19日成為大谷翔平火力最猖狂的一天，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）22年前現場看過格林（Shawn Green）的單場4轟，今天再看大谷的3轟2盜6安10打點，向昔日隊友說抱歉，整體來說，是大谷今天的表現更扯。

道奇隊史單季最多轟紀錄，原由2001年格林49轟所保持，大谷今天第6局先以兩分砲追平，第7局兩分砲超越，第9局再炸一支三分砲，將紀錄衝上51轟。

大谷今天最終打下6安3轟2盜10打點，狂刷個人數據，羅伯茲賽後受訪，媒體先是笑問：「要從哪個開始呢？50轟50盜還是10打點？」羅伯茲回應：「都可以」。

羅伯茲表示，「今天對棒球世界來說，是大聯盟勝利的一天，我確定全球很多人都看著這場比賽，我很開心能在現場直擊紀錄之日。」他大嘆不可思議，「棒球已有長久歷史，而他如此獨特，達到前人不曾辦到的事，比所有人都還更有天賦，卻又比所有人都更謙遜，今天團隊贏了，進入季後賽，他的個人表現也很精彩，完成50-50，不管從哪個面向來看都是很棒的一天。」

格林曾在2002年5月23日打下單場4轟6安7打點，當時羅伯茲正是他的隊友，就在陣中見證，被問到是否看過像大谷今天這樣的表現，羅伯茲說：「我有參與過格林那場比賽，但巧的是，今天大谷就是打破了格林的紀錄。抱歉了，格林，整體來說，我確實沒看過像大谷今天這樣的表現。」

更誇張的是，大谷達陣40轟40盜時是以再見滿貫砲寫紀錄，今天完成50轟50盜又書寫一頁神奇，屢屢寫下漫畫也不敢畫的劇情，羅伯茲也說：「真的很神，這是在現實人生中完全無法想像的事，他之前也在自己的搖頭娃哇日開轟。」

格林 羅伯茲 道奇

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