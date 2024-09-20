MLB／大谷「50轟50盜」折服對手 挨轟苦主：只能脫帽致敬

道奇日籍球星大谷翔平今天對上馬林魚締造歷史，成為首位大聯盟球員達標「50轟50盜」震驚棒球界。而這個超狂紀錄也讓挨轟苦主包曼（Mike Baumann）感到佩服，並向大谷致敬。

這歷史性的一幕發生在7局上，面對2出局二三壘有人情況，大谷再次站上打擊區。此前他的4個打席都沒有失手，狂敲4安包含1發2分砲，僅差1轟就能成功達標。隨著觀眾不斷鼓譟，最終大谷在球數2好1壞時，成功抓到包曼1顆超甜的紅中偏下外角彈指曲球，並將其狠狠掃出左外野全壘打牆，締造「50轟50盜」創舉。

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja — MLB (@MLB) 2024年9月19日

成為紀錄背景板的包曼在賽後回顧當下狀態，表示能感受到觀眾的期待和熱情，但自己不能被影響，還是維持平常心，「策略就是先不要想太多，只要像平常那樣應對每一個打席就好。」

不過最終仍被敲出全壘打，讓包曼表示可惜，「這個彈指曲球沒有到達我所想的位置，大谷也很漂亮的擊出全壘打。不過即便再來一次我也還是會選擇這個球種，因為這是我最有自信的武器之一。」

至於對大谷的看法，包曼則是感到佩服，「只能脫帽致敬。我積極尋求對決，不過他的擊球真的太出色，這就是為什麼他是超級巨星。能夠締造這個成就（50轟50盜），也已經證明他就是頂尖球員。」