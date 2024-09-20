MLB／大谷翔平季後賽投球？道奇總裁：不是選項

大谷翔平專職打者的一季還沒結束，已經打下大聯盟史無前例的51轟51盜偉業，是否可能在季後賽重拾另一刀的討論頻起，道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）明確回應：「對我來說，這真的不是選項。」

大谷本周在聊到投球復健進度時表示，還沒有與球隊討論過是否可能在季後賽投球，「但當我們回到洛杉磯後會有個會議，屆時會討論復健整體規畫。」

外界關心這場會議是否會討論大谷在季後賽投球的可能性，弗里曼表示，單純是針對大谷在明年重返投手丘的準備，「會聊到他的復健進度，如何在明年準備好重返投手丘，就和一直以來的計畫一樣。」此外，這將是大谷大聯盟生涯第一次體驗10月的棒球季，屆時在密集高張力的競爭中，如何維繫投手復健課表、不至於影響隔年出賽，都是必須與他討論的重點議題。

弗里曼指出，大谷目前大約進行5次牛棚，若比作球季開打前的備戰，大概相當於1月底，而10月預計會進行實戰投打練習，相當於春訓熱身賽開打前的進度。

言下之意，大谷到時還無法準備好在高強度的季後賽登板，弗里曼表示，接下來回到主場的會議中，基本上不可能聊到季後賽登板的話題，「重申一次，他現在的投手備戰進度大概只有1月的強度，而且距離開TJ手術才剛滿1年，對我來說，這真的不是選項。」