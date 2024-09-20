快訊

37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜近況曝光

半導體風雲／大陸造出8奈米晶片光刻機？設備進度曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平季後賽投球？道奇總裁：不是選項

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）明確表示沒有讓大谷在季後賽投球的選項。 法新社
道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）明確表示沒有讓大谷在季後賽投球的選項。 法新社

大谷翔平專職打者的一季還沒結束，已經打下大聯盟史無前例的51轟51盜偉業，是否可能在季後賽重拾另一刀的討論頻起，道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）明確回應：「對我來說，這真的不是選項。」

大谷本周在聊到投球復健進度時表示，還沒有與球隊討論過是否可能在季後賽投球，「但當我們回到洛杉磯後會有個會議，屆時會討論復健整體規畫。」

外界關心這場會議是否會討論大谷在季後賽投球的可能性，弗里曼表示，單純是針對大谷在明年重返投手丘的準備，「會聊到他的復健進度，如何在明年準備好重返投手丘，就和一直以來的計畫一樣。」此外，這將是大谷大聯盟生涯第一次體驗10月的棒球季，屆時在密集高張力的競爭中，如何維繫投手復健課表、不至於影響隔年出賽，都是必須與他討論的重點議題。

弗里曼指出，大谷目前大約進行5次牛棚，若比作球季開打前的備戰，大概相當於1月底，而10月預計會進行實戰投打練習，相當於春訓熱身賽開打前的進度。

言下之意，大谷到時還無法準備好在高強度的季後賽登板，弗里曼表示，接下來回到主場的會議中，基本上不可能聊到季後賽登板的話題，「重申一次，他現在的投手備戰進度大概只有1月的強度，而且距離開TJ手術才剛滿1年，對我來說，這真的不是選項。」

大聯盟 弗里曼 牛棚

延伸閱讀

NBA／安比德封大谷翔平是GOAT 詹皇轉發51轟影片：太不真實

MLB／貝茲IG讚大谷翔平是「山羊」隊友：少棒也沒人做到

MLB／結束現役球員最長季後賽荒 大谷翔平：夢想舞台

MLB／一己之力「開魯閣」 大谷51-51寫多項史無前例成就

相關新聞

MLB／翻轉歷史的919 大谷3轟2盜10打點達陣51-51：愛上馬林魚球場

歷史上的9月19日，原本對大谷翔平來說，是第二次進行手肘韌帶手術的日子，他今天用手中的球棒、腳下的快腿改寫歷史，以不可思...

MLB／馬林魚教頭粗口拒保送大谷 「驕傲」正面對決成紀錄背景

面對已經手握「49-51」的大谷翔平，該不該保送避免成為紀錄背景？馬林隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）飆粗口...

MLB／看過格林4轟之役 道奇教頭對前隊友說抱歉：大谷比較扯

2024年9月19日成為大谷翔平火力最猖狂的一天，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）22年前現場看過格林（Sha...

MLB／大谷「50轟50盜」折服對手 挨轟苦主：只能脫帽致敬

道奇日籍球星大谷翔平今天對上馬林魚締造歷史，成為首位大聯盟球員達標「50轟50盜」震驚棒球界。而這個超狂紀錄也讓挨轟苦主包曼（Mike Baumann）感到佩服，並向大谷致敬。 這歷史性的一幕發

MLB／50轟球最終2搶1搶輸 18歲球迷難掩遺憾：今天我生日

大谷翔平的本季第50轟，降落在馬林魚球場左外野觀眾席，幸運撿到球的球迷在保全人員包圍下帶離座位，最終並未同意道奇的交換條...

MLB／大谷翔平季後賽投球？道奇總裁：不是選項

大谷翔平專職打者的一季還沒結束，已經打下大聯盟史無前例的51轟51盜偉業，是否可能在季後賽重拾另一刀的討論頻起，道奇總裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。