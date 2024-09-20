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MLB／ESPN認證史上最神奇數字之一 大谷加入4大傳奇行列

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷成為大聯盟史上首位「50-50俱樂部」成員， 美聯社
大谷成為大聯盟史上首位「50-50俱樂部」成員， 美聯社

大谷翔平今天對馬林魚隊之戰3轟2盜，本季51轟51盜成為大聯盟史上首位「50-50俱樂部」成員，美國權威體育媒體ESPN剖析他的歷史性賽季，特別強調應該把全壘打、盜壘「雙50」列入史上最神奇的數字之一，加入迪馬喬（Joe DiMaggio）連續56場比賽安打、威廉斯（Ted Williams）單季打擊率4成06、吉布森（Bob Gibson）單季防禦率1.12、萊恩（Nolan Ryan）生涯7場無安打比賽的行列。

大谷今天6打數6安打、包括5支長打，狂攻10分打點，在馬林魚主場觀戰的球迷看到第50、51轟都起立鼓掌致敬，ESPN形容這絕對讓人起雞皮疙瘩的時刻。

大谷成為大聯盟史上首位「50-50俱樂部」成員， 路透
大谷成為大聯盟史上首位「50-50俱樂部」成員， 路透

ESPN整理大谷「50-50」紀錄，本季全壘打重點包括：

．51支全壘打從50名不同投手的手中締造。

．本季首次單場3響砲，另兩次雙響砲是5月6日對勇士隊、6月17日對皇家隊。

．51轟有26轟在道奇球場出現。

．最長連續3場比賽開轟，共有兩次，最長乾旱期是5月連續9場未開轟。

．6月12日到7月3日期間全壘打火力最旺，19場比賽出現12轟。

．9支全壘打超過450英尺，領先賈吉（Aaron Judge）3支，史上單季第3多。

另外在盜壘部分，在大聯盟單季盜壘超過50次的球員中，大谷的盜壘成功成功率排名第3，55次嘗試有51次成功，達92.73%，前兩名是1922年卡瑞96.23%、2013年艾爾斯布瑞（Jacoby Ellsbury）92.96%。

馬林魚

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