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MLB／守護者險勝雙城奪季後賽門票 菜鳥教頭獲子弟兵狂讚

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者今天擊敗雙城，確定成為洋基隊後，今年美聯第2支拿到季後賽門票球隊。 美聯社
守護者今天擊敗雙城，確定成為洋基隊後，今年美聯第2支拿到季後賽門票球隊。 美聯社

守護者隊今天在主場迎戰雙城隊，延長賽靠著希曼尼茲（Andres Gimenez）再見安打，以3：2險勝雙城，守護者也確定成為洋基隊後，今年美聯第2支拿到季後賽門票球隊。

1局下守護者曼扎多（Kyle Manzardo）夯出陽春砲先馳得點，5局上雙城瑪格（Manuel Margot）擊出帶有1分打點的二壘安打，守護者外野手湯瑪斯（Lane Thomas）發生失誤，雙城一口氣將比分改寫為2：1。

6局下守護者單局3安，加上羅奇歐（Brayan Rocchio）高飛犧牲打扳平比數，兩隊接下來3局都沒得分，進入延長賽。10局上雙城錯失滿壘得分機會，希曼尼茲把握得點圈有人機會，敲出安打成為致勝英雄。

守護者全隊賽後在休息室享受香檳浴。 美聯社
守護者全隊賽後在休息室享受香檳浴。 美聯社

守護者贏球後確定收進季後賽門票，全隊賽後在休息室享受香檳浴，目前戰績89勝65敗，領先美聯中區第2的皇家隊6.5場勝差，最快本周日就能拿下分區冠軍。

前守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）去年宣布退休，沃特（Stephen Vogt）接下兵符，首度擔任總教練就帶隊打出好成績，守護者捕手黑吉斯（Austin Hedges）表示，「我們曾擁有最偉大教練很長一段時間，我全心全意愛著法蘭柯納，但今年可能是我一生中經歷最棒的執教年。」

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