MLB／單場10打點6安5長打3轟2盜 大谷神鬼紀錄一次看！

美國職棒大聯盟MLB道奇隊日籍球星大谷翔平今天達陣大聯盟史上首見單季51轟51盜，也順利協助道奇連續12季闖進季後賽。大聯盟官網彙整大谷這場達成的各種神鬼紀錄。

大谷翔平今天6打數6安打，包含2支二壘打、3支全壘打，單場17個壘打數及10分打點，另有2次盜壘，幫作客的道奇20比4血洗本季弱旅邁阿密馬林魚。

大聯盟官網作家藍斯（Sarah Langs）指出，除以51轟51盜達標「50-50」里程碑，大谷也締造大聯盟史上首見單場3轟外帶2次以上盜壘。他也是至少1901年以來首位單場至少5安、2轟、2盜的球員。

大谷也是1901年以來首位單場至少5支長打、2次以上盜壘的球員。

之前大聯盟史上僅有一名選手生涯達成單場10打點、6安、5支長打、3轟、2盜，但卻是分散在不同場次完成；大谷則是自1920年打點列入官方統計以來，第一個單場一次全部達標者。

大谷今晚打進10分，是大聯盟史上第16次出現選手繳出單場雙位數以上打點，更是道奇隊史首次，也是大聯盟史上首次有第一棒球員能單場10打點。先前締造紀錄的15人無人外帶盜壘，大谷則有2次。

大谷單場17個壘打數，追平1901年以來單場第4多，也是大聯盟史上第7次有球員單場17個以上壘打數。在大谷之前，同時還有2盜以上的單場最多壘打數為11個，分由吉布生（Kirk Gibson）1995年5月28日、羅斯（Braggo Roth）1919年6月4日所寫下。

大谷今晚也成為道奇隊史單季最多轟球員，他本場首轟追平葛林（Shawn Green）2001年所締單季49轟，之後的第2與第3轟分別寫下隊史新猷並堆高。

這場比賽是大谷本季第4次單場至少1轟、2次以上盜壘，追平1987年戴維斯（Eric Davis）並列大聯盟第2多，僅次於韓德森（Rickey Henderson）1986年的5次。若純看單場既轟且盜，這場是大谷本季第13次，已追平韓德森單季13次的大聯盟紀錄。

大谷今晚達標51轟51盜，成為大聯盟史上單季50盜以上者最多轟，之前紀錄為上賽季阿庫尼亞（RonaldAcuna Jr）的41轟。51盜也是大聯盟史上單季50轟以上者最多盜，之前紀錄是梅斯（Willie Mays）1955年與羅德里格斯（Alex Rodriguez）2007年的24盜。