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MLB／門面之爭天平傾斜！網：和大谷50-50比賈吉什麼也不是

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平締造「50轟50盜」歷史後，「比賈吉更優秀」的說法開始在網路出現。 路透
大谷翔平締造「50轟50盜」歷史後，「比賈吉更優秀」的說法開始在網路出現。 路透

過去話題不斷的「門面之爭」在今天發生變化，道奇日籍好手大谷翔平成功締造「50轟50盜」歷史成就，力壓洋基「法官」賈吉創下（Aaron Judge）的「53轟10盜」紀錄後，「大谷比賈吉更為優秀」的說法開始在網路上不斷發酵，引起眾多網友討論。

賈吉與大谷可謂是今年大聯盟的美聯與國聯門面，賈吉單季53轟位居全壘打王，今天也成為歷史第3位單季至少「53轟10盜」的球員，齊名「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）和水手傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）；大谷則是史上首位達標「50轟50盜」的球員，並且目前已累積51支全壘打，有追趕賈吉之勢。

「兩人究竟誰更優秀？」一直是球迷間津津樂道的話題，不過在50-50紀錄出現後，天平逐漸倒向大谷。許多網友認為大谷盜壘方面遠超賈吉，並且全壘打數也即將追上，依照目前狀態大谷顯然優於賈吉，「大谷也快要成為第4個單季至少53轟10盜的球員了！」、「大谷也要達標53轟53盜了，賈吉就是個無名小卒」、「53-10俱樂部＝甚麼也不是」。

不過有另一派球迷袒護賈吉，他們認為許多投手在面對賈吉時會選擇敬遠，但面對大谷則希望他能達成紀錄而正面對決，無形間限制了賈吉的開轟數，「賈吉在追逐全壘打紀錄的路上大家都選擇保送他，不要給他擊球機會，但面對大谷時就會說他是如此地位的球員，然後餵1顆時速60英哩（約96公里）的球給他打。」他們也進一步指出賈吉各項數據都優於大谷，顯示賈吉還是擁有比大谷更好的賽季。

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