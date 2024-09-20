MLB／50轟球最終2搶1搶輸 18歲球迷難掩遺憾：今天我生日

大谷翔平的本季第50轟，降落在馬林魚球場左外野觀眾席，幸運撿到球的球迷在保全人員包圍下帶離座位，最終並未同意道奇的交換條件，帶著這顆球離場；左外野現場滿滿都是錯失這一球的遺憾，包括今天度過18歲生日的克雷格，在最後的2搶1中敗下陣來。

道奇今天以20：4宰殺馬林魚隊之戰，大谷翔平單場3轟2盜6安10打點，以瘋狂步伐推進51轟51盜，放眼大聯盟史上無人可以到達的境界。此役第50盜、51盜先後報到，第49轟在第6局出現，毫不浪費時間，第7局就以兩分砲寫下偉業。

這一球飛行距離391呎，朝左外野而去，先在人群之間落地，往前排彈去，一位身著藍綠色背心的男士伸長了手撈不到這球，克雷格則在畫面左下角的位置，穿著馬林魚隊紅色球衣、藍色球帽，據他所述，自己一度牢牢抓到這球，「我在桌子底下碰到這球，但很快就有人跑了過來搶走了球。」

Shohei Ohtani’s 50/50 HR Ball had fans dog piling in Miami @StoolBaseball

pic.twitter.com/VXgUg4z8x5 — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年9月20日

畫面顯示一夥人搶成一團，把桌子、椅子都掀翻，克雷格和一位身著黑色上衣的男球迷是最後爭奪這球的人，但最終搶輸。克雷格難掩遺憾，「我是馬林魚球迷，但翔平是我最喜歡的球員，而且今天是我的18歲生日。」