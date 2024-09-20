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MLB／洋基賈吉也寫紀錄 53轟10盜齊名「棒球之神」史上第三人

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉今天面對水手跑出第10盜，成為歷史第3位單季至少「53轟10盜」球員。 法新社
賈吉今天面對水手跑出第10盜，成為歷史第3位單季至少「53轟10盜」球員。 法新社

道奇日籍好手大谷翔平今天締造「51轟51盜」歷史成就，但洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也不甘示弱，面對水手跑出本季第10盜，寫下齊名「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）和水手傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的罕見紀錄。

條紋軍客場對上水手，雖然賈吉沒有全壘打進帳，不過仍表現出色。5局上他先是選到保送，接著再盜二壘，個人本季第10盜進帳。值得一提的是，根據《Codify》指出，在這次盜壘後、賈吉成為歷史第3位單季至少「53轟10盜」的球員，齊名貝比魯斯和小葛瑞菲，只是和大谷翔平今日達成50-50相比就遜色不少。

洋基在首局被灌進3分，雖然靠著奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）2分砲緊咬分差，但仍無法追上，最終以2：3吞敗。賈吉本戰3打數敲1安，選到1次保送跑回1分，賽後打擊率來到3成21。而洋基雖然輸掉比賽，但目前已經確定拿到季後賽門票。至於「法官」本季究竟能不能超越自己創下的單季62轟紀錄，為今年的大聯盟再添傳奇色彩，則要看他剩餘比賽的表現與教練團安排。

Judge 洋基 賈吉

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