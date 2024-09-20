MLB／「打者翔平」單刀出擊驚奇一季 創50-50刷滿滿紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天以3轟2盜寫下空前的單季51轟51盜歷史紀錄。本季轉戰道奇的大谷，不論場內外對比過去在天使隊都有更多改變。

大谷翔平投打俱佳已非新聞，不過盜壘一般不是他的強項。他先前單季最多盜壘紀錄是2021年的26盜，如今翻倍至51盜，全壘打也有51支，這個MLB紀錄堪稱現代傳奇。

去年此時的大谷還在洛杉磯天使隊，但天使近年均與季後賽絕緣，當時他也動刀治療手肘，醫師評估建議今年只擔任打者，想恢復投球要等到2025年。不過受傷的大谷仍是自由市場超級人選，眾多球隊爭搶下，大谷去年底宣布加盟實力堅強勁的洛杉磯道奇。

頂著史上第一次兩度以全票拿下美國聯盟（AL）年度MVP的大谷，去年底簽下10年總額7億美元的棒球史上最貴合約，雖然合約期每年僅能領200萬美元，6.8億美元要等10年後才入帳，仍代表大谷想要的是一個長期合作且有能力闖進季後賽的隊伍，不缺錢而有實力的道奇自然是很好的選擇。

今年春訓期間，成為道奇新人的大谷也在社群媒體IG公布已婚消息，透露太太是「普通日本人」，球迷聽聞喜訊後不到一天按讚數破280萬。

成家立業加上有了新東家，看似一切已有新開始，但形影不離的翻譯水原一平涉賭讓大谷遭到波及，外界懷疑他是否涉入。所幸美國檢方認為大谷是水原騙局的無辜受害者，沒有證據顯示這位道奇球星知道有非法賭博的事情，也沒有涉及這類事件。

水原一平今年6月4日認罪，坦承從大谷帳戶轉移近1700萬美元用以償還賭債。此案了結後，大谷發布聲明稱獲得重大解脫，「是時候終結此一篇章、繼續前進、持續專心打球和贏得比賽了」，而他也確實做到。

「投手大谷」休息一年，「打者翔平」單刀出擊，這反而成為締造壯舉的契機。大谷在水原事件過後成績逐步上揚，特別是8月底寫下40轟-40盜，他本季僅出賽126場即達標，這個速度又是一項大聯盟紀錄。

事實上，直到坎塞柯（Jose Canseco）1988年賽季完成42轟40盜之後，40-40俱樂部才算正式成立。8年後第2位40-40出現，1996年的邦茲（Barry Bonds）也是42轟40盜，與坎塞柯平分秋色。又過2年，A-Rod（Alex Rodriguez）以42轟與46盜加入。

索里亞諾（Alfonso Soriano）在2006年以46轟與41盜成為新成員，然後中間又隔一大段時間，直到去年小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）以41轟73盜踏入40-40俱樂部，今年的最新成員則是大谷。

大谷8月以再見滿貫全壘打寫下40轟-40盜紀錄時，許多評論已開始以「有機會、但很難」來遙想史上從未有過的50轟-50盜，但隨大谷棒子愈來愈熱，這項紀錄竟在40轟-40盜後不到1個月內就完成，這中間他還改寫自己單季打點紀錄，也刷新亞洲球員在大聯盟的生涯全壘打數紀錄。

大谷本季專心以指定打擊身分上場，後來又被排在第1棒，如此一來不但打席增加，全壘打與盜壘機會也增加，更成就他今年挑戰50轟-50盜的條件。

下個球季如果「投手大谷」回歸，勢必在出場時間、棒次安排乃至體力調整都有影響。不過道奇今年還有9場例行賽，各界現階段想看大谷究竟能把紀錄推到多高，同時也期待他首次季後賽的表現。